Житель Забайкалья украл почти миллион рублей и раздал деньги бедным
По данным ведомства, неизвестный человек проник в бутик, который находится в торговом центре Приаргунска. Оттуда преступник украли три ноутбука и сейф. В последнем лежали 800 тысяч рублей.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого — жителя села Новоцурухайтуй в Приаргунском районе.
«Мужчина раздал похищенные деньги просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. У него изъято 57 тысяч рублей», — сказано в сообщении УМВД РФ по Забайкальскому краю.
Молодой человек сразу же признался в краже. Он рассказал, что забрался в магазин через разбитое окно по пристроенному к ТЦ зданию.
Открыто уголовное дело о краже в крупном размере. Подозреваемый находится под стражей. До этого парень не был замечен в противоправных действиях.