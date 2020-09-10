Житель Забайкалья украл почти миллион рублей и раздал деньги бедным

Свой Робин Гуд появился в Забайкальском крае. 23-летнего мужчину задержали в Приаргунске. Он подозревается в краже 800 тысяч рублей. В полиции заявили, что почти всю сумму мужчина отдал нуждающимся.

По данным ведомства, неизвестный человек проник в бутик, который находится в торговом центре Приаргунска. Оттуда преступник украли три ноутбука и сейф. В последнем лежали 800 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого — жителя села Новоцурухайтуй в Приаргунском районе.

Место преступления. Источник фото: УМВД России по Забайкальскому краю

«Мужчина раздал похищенные деньги просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. У него изъято 57 тысяч рублей», — сказано в сообщении УМВД РФ по Забайкальскому краю.

Молодой человек сразу же признался в краже. Он рассказал, что забрался в магазин через разбитое окно по пристроенному к ТЦ зданию.

Открыто уголовное дело о краже в крупном размере. Подозреваемый находится под стражей. До этого парень не был замечен в противоправных действиях.