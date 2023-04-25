Криминал 25 апреля 2023, 14:40 Житель Забайкалья предстанет перед судом за убийство брата-инвалида

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Житель села Ломы Забайкальского края предстанет перед судом за убийство своего двоюродного брата-инвалида. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, осенью прошлого года родственники вместе выпивали, после чего между ними возник конфликт. В результате ссоры мужчина схватил нож и ударил в шею брата, у которого были ампутированы ноги.

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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте, обвиняемого заключили под стражу.