Криминал 17 мая 2023, 13:22 Житель Забайкалья поджег дом бывшей возлюбленной

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Житель города Петровска-Забайкальского решил отомстить свое возлюбленной и поджег ее частный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления МВД Забайкалья.

Подозреваемый поругался со своей избранницей, после ссоры он пришел к женщине и развел костер на углу ее дома. Пламя охватило наружную стену здания, ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

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Следователи возбудили уголовное дело, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.