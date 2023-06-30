Криминал 30 июня 2023, 04:10 Житель Забайкалья изнасиловал свою приемную дочь и пытался заживо ее похоронить Freepik

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Полицейские задержали 45-летнего жителя Хилокского района Забайкальского края, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней приемной дочери. Об этом изданию chita.ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным сайта, мужчина набросился на свою 16-летнюю падчерицу и избил ее до потери сознания, после этого надругался над ней. Желая скрыть преступление, он решил закопать девочку, которая была еще жива, но его спугнули прохожие.

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Ребенок оказался в больнице, а мужчине удалось скрыться. Его объявили в розыск. Спустя время полицейским удалось задержать злоумышленника.

«Фигурант задержан и передан следователям для проведения дальнейших процессуальных действий», — отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в одном из парков на юге Москвы 50-летний мужчина изнасиловал знакомую 12-летнюю девочку. После задержания он частично признал вину. Ему предъявили обвинение по статье «Изнасилование».