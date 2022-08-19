Житель Выборгского района заподозрил сиделку в краже миллиона рублей

Житель Выборгского района 1937-го года рождения заподозрил свою сиделку в ограблении. Мужчина обратился в полицию с заявлением. Об этом сообщил Piter.TV.

По словам мужчины, сиделка в апреле 2021 года украла у него один миллион рублей. При этом средства мужчина откладывал на лечение ребенка. При этом пропажу денег он обнаружил лишь спустя год. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки они решат вопрос о возбуждении уголовного дела.