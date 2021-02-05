Житель Воронежа признался, что изнасиловал десятилетнюю школьницу
Житель Воронежа в ходе допроса признался следователям, что изнасиловал десятилетнюю школьницу, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
Уточняется, что на месте преступления была проведена проверка показаний. Мужчина показал, куда выкинул нож, которым угрожал ребенку. Также он указал на место, где сжег свою одежду.
Согласно данным пресс-службы, 29-летний подозреваемый уже был ранее судим за преступления подобного характера.