Житель Воронежа признался, что изнасиловал десятилетнюю школьницу

Уточняется, что на месте преступления была проведена проверка показаний. Мужчина показал, куда выкинул нож, которым угрожал ребенку. Также он указал на место, где сжег свою одежду.

Согласно данным пресс-службы, 29-летний подозреваемый уже был ранее судим за преступления подобного характера.