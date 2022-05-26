Житель Воронежа пойдет под суд по обвинению в педофилии

Житель Воронежа пойдет под суд по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Следствие обнаружило в действиях 44-летнего обвиняемого признаки преступления по трем эпизодам, по статье УК «Насильственные действия сексуального характера».

Правоохранители установили, что во время работы фотографом в период с 2018 по 2020 год мужчина, находясь в студиях или арендуемой квартире, совершил в отношении трех малолетних девочек развратные действия сексуального характера.

Полиция провела обыск места работы задержанного, изъяв технические средства, фотокамеры, накопители и другие предметы, имеющие значение для следствия.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в Следкоме.

Ранее в Кемеровской области суд приговорил к 12-летнему тюремному заключению 53-летнего местного жителя, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.