Житель Воронежа избил ребенка в подъезде из-за сломанной игрушки. Видео

Мужчина напал на подростка и избил в подъезде одного из жилых домов Воронежа. После публикации видео в соцсетях следователи начали проверку. По словам местных жителей, причиной нападения стала сломанная игрушка.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина бежит к мальчику с самокатом, который начинает пятиться к лифтам. Затем мужчина с силой бьет подростка рукой и пинает, когда тот падает на пол. Звука на записи нет, но нападавший что-то говорит подростку, а затем объясняется с другим взрослым.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению и видеозаписи, размещенной в социальных сетях об избиении ребенка мужчиной в Воронеже», — сообщила пресс-служба СУ СКР по области.

Одна из жительниц дома рассказала «360», что конфликт начался рядом со школой №48. Там мужчина гулял вместе со своими детьми, а подростки катались на самокате. Один из мальчиков якобы наехал на игрушку ребенка и сломал ее. Отец погнался за подростком, забежал за ним в подъезд, а затем напал. Остановить разъяренного мужчину смогли соседи. Теперь во всех подробностях ситуации разбираются правоохранители.