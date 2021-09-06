Следователи Коми завершили расследование уголовного дела против 39-летнего жителя Воркуты. Мужчину обвинили в убийстве двух девушек, которые произошли в 2015 и 2016 годах.

По данным следствия, в 2015 году мужчина был на заработках в Костромской области. В один из дней он согласился подвезти несовершеннолетнюю девушку, которую позже убил и спрятал тело. За совершение этого преступления мужчину осудили на 12 лет и 9 месяцев.

Следователи также выяснили, что в апреле 2016 года он подвозил другую 17-летнюю девушку из Воркуты в поселок Воргашор. По их данным, во время ссоры «на почве личных неприязненных отношений» подозреваемый убил ее, затем расчленил и спрятал тело.

«С учетом схожести совершенных преступлений, следователями во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Коми была проверена причастность мужчины к безвестному исчезновению девушки в Воркуте. В ходе данной работы получены доказательства причастности фигуранта к убийству потерпевшей и сокрытию ее тела», — сказано в сообщении ведомства.

В СК подчеркнули, что обвиняемый не признал вину. Однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд для рассмотрения по существу.