Криминал 28 ноября 2023, 15:21 Житель Вологодской области получил 12 лет колонии за подготовку к теракту РИА «Новости»

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Двадцатичетырехлетнего жителя Вологодской области приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта в зданиях правоохранительных органов в областном центре. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщили в управлении ФСБ по региону.

Известно, что молодой человек был завербованным участником террористической организации National Socialism/White Power*. По версии областного управления ФСБ, в 2022 году парень зарегистрировался в Telegram-канале этой организации под псевдонимом, чтобы получать инструкции по изготовлению взрывчатки в домашних условиях. Кроме того, он хотел научиться обращаться с огнестрельным оружием. Молодой человек планировал устроить теракт в сентябре 2022 года. Он уже изучил два участковых пункта полиции и территорию возле них на наличие камер. Однако замыслу помешали сотрудники ФСБ.

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По приговору суда злоумышленнику предстоит провести три года в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима.

* Организация признана террористической и запрещена в России.