Житель Вологодской области обвинил отца в нападении на него

Мужчина из поселка Вохтога Грязовецкого района Вологодской области рассказал, что в него стрелял собственный отец. Молодой человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Днем 28 сентября на одной из улиц Вохтоги нашли тело местной жительницы 1980 года рождения. По всей видимости, она скончалась из-за смертельного огнестрельного ранения в голову.

Позже во вторник в квартире одного из домов поселке обнаружили местного жителя 1995 года рождения с огнестрельным ранением. Его госпитализировали, но до этого он успел сказать, что к нему в дом пришел его 54-летний отец и выстрелил в упор, после этого он скрылся в неизвестном направлении.

«В настоящее время проверяется версия о причастности к совершению указанных преступлений одного лица», — сказано в сообщении СК.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, а также вместе с сотрудниками региональных МВД и Росгвардии ведут поиски человека, который совершил преступление.

Правоохранители просят всех, кто знает что-то о местонахождении или об обстоятельствах случившегося, обратиться к ним по телефонам: 8 (931) 503-92-09, 8 (921) 532-88-73 или 02, 112.