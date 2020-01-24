Житель Вологодской области изнасиловал и убил пенсионерку

Как сообщил портал «Дни.ру», мужчина повздорил во время застолья с хозяином дома. Конфликт перерос в драку, после которой он попросил жену оппонента проводить его на улицу. Там он избил и изнасиловал пенсионерку.

Отмечается, что ранее мужчина уже имел судимости за хищения. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.