Житель Вологодчины прирезал супругу во время пьяной ссоры
В Вологодской области задержали 57-летнего жителя деревни Черновская по подозрению в убийстве супруги. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, убийство произошло накануне. К подозреваемому и его жене в гости пришла знакомая. «Дни.ру» рассказали, что во время застолья мужчина повздорил с гостьей. Его жена заступилась за женщину и получила от разозленного мужа удар ножом. Ранение оказалось смертельным. Возбуждено уголовное дело.