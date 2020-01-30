Житель Вологодчины прирезал супругу во время пьяной ссоры

По данным информагентства, убийство произошло накануне. К подозреваемому и его жене в гости пришла знакомая. «Дни.ру» рассказали, что во время застолья мужчина повздорил с гостьей. Его жена заступилась за женщину и получила от разозленного мужа удар ножом. Ранение оказалось смертельным. Возбуждено уголовное дело.