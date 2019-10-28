Житель Вологды убил собутыльника из-за некрасивого поведения

Суд и следствие установили, что прошлой зимой осужденный, будучи в гостях, распивал алкоголь вместе со знакомыми. Ему не понравилось некрасивое поведение одного из участников попойки. Конфликт перерос в драку, в ходе которой мужчина избил своего оппонента, пустив в ход бутылку, табуретку и нож. Полученные травмы и ранения оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался. «Дни.ру» уточнили, что следующие девять лет вологжанин проведет в исправительной колонии строгого режима.