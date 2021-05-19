Житель Вологды спалил внедорожник за 4 млн рублей из-за того, что его обрызгали на дороге

Мужчина из Вологды и его приятель подожгли чужую машину Toyota Land Cruiser Prado. Все из-за обиды на владелицу иномарки, которая обрызгала местного жителя по дороге. Внедорожник полностью сгорел.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Вологде обратилась 31-летняя жительница города. Она сообщила, что ночью во дворе дома № 46 неизвестный поджег ее Toyota Land Cruiser.

«Сумма ущерба составила порядка четырех миллионов рублей», — сказано в сообщении пресс-службы УМВД по Вологодской области.

Источник фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Полиция начала поиски поджигателя. Выяснилось, что за преступлением стоят двое вологжан 40 и 42 лет.

«Один из подозреваемых пояснил, что накануне данный автомобиль обрызгал его на дороге. Из-за обиды он вместе с другом решил отомстить водителю», — уточнили в МВД.

В итоге обиженный мужчина выяснил, где живет владелица машины. После этого он и его приятель облили капот авто бензином и подожгли.

В их отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба».