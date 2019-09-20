Житель Вологды пытался выгнать непрошеного гостя и убил его

Пьяный обвиняемый встретил незнакомого мужчину в коридоре общежития. Он был тоже пьян и сидел, прислонившись к стене около одной из комнат. Хозяйка попросила обвиняемого выгнать гостя, но все попытки не увенчались успехом. Тогда мужчина попробовал решить вопрос кулаками. После обвиняемый отнес пострадавшего в ванную комнату, где тот умер.

По данным сайта «Дни.ру», свою вину вологжанин долго не признавал. Суд назначил ему шесть лет в колонии строгого режима.