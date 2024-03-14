Криминал 14 марта 2024, 13:22 Житель Волгоградской области убил друга ножом в шею

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В Волгоградской области правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 35-летнего друга. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

Случай произошел накануне в Волжском на улице Гвардейской в доме № 91. Хозяин поспорил с гостем, а затем развязал драку. В какой-то момент он схватил нож и ударил приятеля в шею. Пострадавший от сильного ранения скончался на месте.

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Подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания. До судебного заседания он будет находиться под стражей.