Житель Волгоградской области сжег дом бывшей жены

Дом площадью 70 квадратных метров выгорел дотла, ущерб превысил миллион рублей. Полиция задержала 33-летнего бывшего мужа хозяйки. Он сознался в поджоге.

Во время пожара ы доме никого не было: ранее из-за ссоры с мужем 34-летняя женщина забрала детей и уехала к матери. За поджог мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.