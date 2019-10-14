Житель Волгоградской области сжег дом бывшей жены
В городе Калач-на-Дону в Волгоградской области на улице Демьяна Бедного местный житель поджег дом бывшей жена. Супруги поссорились, поспорив из-за воспитания общих детей, сообщило издание novostivolgograda.ru.
Дом площадью 70 квадратных метров выгорел дотла, ущерб превысил миллион рублей. Полиция задержала 33-летнего бывшего мужа хозяйки. Он сознался в поджоге.
Во время пожара ы доме никого не было: ранее из-за ссоры с мужем 34-летняя женщина забрала детей и уехала к матери. За поджог мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.