Житель Волгограда, зарезавший студента, признал свою вину в суде

В ходе заседания Волгоградского областного суда 22-летний обвиняемый, убивший несовершеннолетнего иностранного студента медицинского университета, признал свою вину.

Как сообщает novostivolgograda.ru, обвиняемый выслушал обвинительное заключение и признал свою вину без выражения эмоций.

Мать убитого юноши на судебное заседание приехать не смогла. Когда гособвинение назовет наказание, которое она посчитает нужным, женщина намерена настаивать, чтобы это было пожизненное заключение. Она обосновывает свою позицию тем, что Волгограде немало других иностранных студентов, и такой трагедия в будущем больше не должно быть. А наказание должно быть таким, чтобы никто не последовал примеру убийцы.