Житель Волгограда запер свою партнершу в квартире и избил за новость о беременности

Волгоградец напал на женщину, которая забеременела от него. Он запер ее в своей квартире и избил. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным сайта «Дни.ру», женщина приехала к своему партнеру домой, чтобы сообщить о беременности. Мужчину это разозлило, он запер ее в квартире и избил.

Пострадавшая успела сообщить об этом своей матери, та вызвала полицию. Мужчина задержан, на него завели уголовное дело по трем статьям. Здоровью женщины сейчас ничего не угрожает.