Житель Волгограда выдумал историю с похищением, чтобы избежать увольнения за прогулы

В Волгограде местный житель решил выдумать историю своего похищения, чтобы избежать увольнения с работы из-за недельного прогула. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Мужчина не выходил на работу с 11 по 20 января, никаких справок у него не было, поэтому он решил выдумать историю о своем похищении и получить от полицейских документ, объясняющий его отсутствие на рабочем месте. Он обратился в полицию, сообщив, что его насильно удерживали всю первую рабочую неделю после новогодних праздников.

Сотрудники полиции начали проверку слов мужчины, однако никаких подтверждений они не нашли. «После предъявления следователями СКР всех доказательств мужчина все-таки признался, что каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось», — сказали в СК. Свою вину подозреваемый полностью признал.

В результате следователи в Волгограде завели уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в заведомо ложном доносе в правоохранительные органы.

Сейчас следователи собирают доказательства вины подозреваемого, расследование дела продолжается.

В январе в Екатеринбурге школьница выдумала историю про похищение мальчика, чтобы не ходить на танцевальный кружок.