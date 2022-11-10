10 ноября 2022, 16:51
Житель Волгограда убил знакомого из-за долга в 10 тысяч рублей
Житель Волгограда ранил ножом знакомого, который не вернул ему 10 тысяч рублей. Пострадавший скончался, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.
По данным сайта «Дни.ру», преступление произошло у должника дома. Мужчина отказался возвращать деньги, после чего гость напал на него.
Реклама
«Подозреваемый нанес своему знакомому несколько ударов в область спины», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Тело погибшего обнаружили спустя полторы недели. Подозреваемого задержали.
Убийства
Мужчины
Деньги
Реклама
Реклама