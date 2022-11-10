Криминал 10 ноября 2022, 16:51 Житель Волгограда убил знакомого из-за долга в 10 тысяч рублей

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Житель Волгограда ранил ножом знакомого, который не вернул ему 10 тысяч рублей. Пострадавший скончался, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данным сайта «Дни.ру», преступление произошло у должника дома. Мужчина отказался возвращать деньги, после чего гость напал на него.

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«Подозреваемый нанес своему знакомому несколько ударов в область спины», — уточнили в ведомстве.

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Тело погибшего обнаружили спустя полторы недели. Подозреваемого задержали.