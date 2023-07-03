Криминал 03 июля 2023, 17:31 Житель Волгограда убил мужчину за просьбу выпить с ним

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Пенсионер из Волгограда убил 43-летнего мужчину за то, что тот начал напрашиваться с ним выпить. Об этом сообщило издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на следственное ведомство.

Преступление произошло 29 апреля. Пенсионер направлялся домой из магазина с тяжелой сумкой. В какой-то момент к нему подошел мужчина и предложил помощь. Он согласился, и вместе с мужчиной они дошли до дома.

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Придя в гости к новому знакомому, пострадавший стал уговаривать пенсионера выпить вместе с ним или дать ему денег на алкоголь. Пенсионера это разозлило, из-за чего произошла ссора. В результате хозяин квартиры схватил нож и убил гостя пятью ударами.

После он попытался скрыть следы преступления и вынес тело в подъезд. Однако полицейские поймали его с поличным.