Житель Волгограда попытался ограбить магазин

Житель Волгограда ворвался с ребенком на руках в магазин и попытался его ограбить. Грабителя удалось задержать. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

В момент ограбления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Держа одной рукой маленького ребенка, другой он угрожал ножом продавщице. Потерпевшая вызвала наряд Росгвардии, из-за чего мужчина испугался и попытался бежать. Ребенка он отвез к своей теще, однако сам скрыться не смог, его задержали по горячим следам.

«Задержанный вину свою в содеянном признал и пояснил, что решил совершить разбойное нападение на продовольственный магазин с целью раздобыть материальных средств для приобретения спиртного», — рассказали в ведомстве.