Криминал 04 июля 2023, 18:02 Житель Волгограда получил срок из-за гибели троих человек от утечки газа

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Житель Городищенского района Волгограда получил срок за то, что по его вине погибли трое человек. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на данные старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой.

Преступление произошло в 2021 году. Злоумышленник сдал в аренду частный дом в поселке Котлубань. В жилье были технические неисправности, из-за которой произошла утечка газа. В результате арендатор и двое его друзей погибли. Владелец жилья получил 3,5 года тюрьмы за «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».