Житель Волгограда пойдет под суд за отказ рассказать о друге, стрелявшем в автомобиль

В Волгограде будут судить 21-летнего парня, который отказался рассказывать полиции о друге, стрелявшем в проезжающий автомобиль и тяжело ранившем его водителя. Помимо этого, подозреваемого обвинили в незаконном хранении оружия.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на областную прокуратуру, в ноябре минувшего года компания из четырех молодых людей ехала в машине по городу. Возле перекрестка Краснополянской и 51-й Гвардейской дивизии один из пассажиров вышел из салона, из-за чего находившийся за рулем молодой человек включил аварийную сигнализацию.

Водитель проезжавшей мимо машины остановился и предложил помочь молодым людям отремонтировать их автомобиль. Но в ответ на это пассажир стоявшей с «аварийкой» машины без объяснения причин выстрелил в него шесть раз из пистолета. После чего компания скрылась на своей автомашине.

Полицейские, патрулировавшие территорию, заметили окровавленного мужчину и вызвали «скорую». Медикам удалось спасти его жизнь.

При этом водитель уехавшей машины спрятал пистолет друга у себя дома.

В отношении всей компании молодых людей возбудили уголовные дела.