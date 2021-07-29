Житель Волгограда погнался на машине за бросившей его супругой

Житель Волгограда бросился за своей супругой, которая забрала троих детей и приняла решение уйти. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ГУМВД по Волгоградской области на странице «ВКонтакте».

Конфликт произошел 27 июля в Кировском районе города. Мужчина за рулем LADA Vesta начал преследовать жену и детей, которые уезжали на Daewoo Matiz. Он таранил транспортное средство 39-летней жены.

«По полученной информации, между супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина вместе с подругой и тремя малолетними детьми решила уехать от своего мужа. Мужчина начал ее преследовать на своем автомобиле, несколько раз совершив столкновение», — заявили в ведомстве.

Когда машины остановились, мужчина разбил стекло Matiz и избил супругу. На данный момент следователи осуществляют проверку