Житель Владивостока убил собутыльника в СНТ и спрятал труп в теплице

Конфликт с трагической развязкой произошел во Владивостоке, на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Лотос» в конце 2021 года. Следствию удалось выяснить, что к произошедшему на территории СНТ убийству причастен 35-летний знакомый жертвы.

Как сообщает zr.media, обвиняемый уже сознался в совершенном преступлении и раскрыл все подробности произошедшего. Он рассказал, что принимал участие в строительстве частного дома и проживал в выделенном ему помещении. В тот день он распивал на территории коттеджа алкоголь. Между мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил огнетушителем свою жертву. Пострадавший умер на месте от полученных травм. Чтобы замести следы преступления, приморец закопал тело убитого в теплице.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела. Подозреваемый арестован.