Криминал 24 июля 2023, 19:03 Житель Владивостока получил срок за распространение наркотиков

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Житель Владивостока, который в подпольной лаборатории производил наркотики и распространял их в Краснодаре, получил уголовный срок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Преступление мужчина совершил в 2021 году. Тогда он присоединился к преступной группировке в Краснодаре. В арендованном помещении он занимался производством веществ. Он приобретал прекурсоры наркотических средств, химические реагенты и оборудование для производства наркотиков. За пять месяцев он успел сделать и сбыть 10 килограммов наркотиков.

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Суд приговорил злоумышленника к заключению сроком на 13 лет.