Житель Владивостока насмерть забил кондуктора трамвая арматурой

На кондуктора трамвая во Владивостоке напал неизвестный. Он несколько раз ударил свою жертву по голове металлическим прутом. Женщина скончалась на рабочем месте.

Нападение произошло 1 октября на конечной остановке на улице Сахалинской, сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

Кондуктор 1965 года рождения от нанесенных ей травм умерла. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем за собой смерть.

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Злоумышленника, который скрылся с места происшествия, удалось задержать. Им оказался 39-летний местный житель. Сейчас с ним работают следователи.

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей.

На кондуктора, рассказал «Интерфаксу» источник, напали внезапно, без каких бы то ни было причин. Мужчина подошел к своей жертве со спины и начал бить. Предположительно, он находился в неадекватном состоянии.