Житель Владивостока накинулся на врачей скорой помощи с ножом

Полицейские задержали жителя Владивостока, который напал на бригаду скорой помощи с ножом. Никто не пострадал.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель станции скорой медицинской помощи Владивостока, к ним поступил сигнал о мужчине, который угрожал покончить жизнь самоубийством. Врачи приехали по вызову, зашли в квартиру.

Медики заметили, что мужчина был нетрезв, он высказывал мысли о суициде. Дома также была жена.

«Вел себя агрессивно по отношению к окружающим — кидался на врачей с угрозами, требовал покинуть его жилье», — рассказал собеседник агентства.

В какой-то момент мужчина схватил нож и накинулся на фельдшера скорой помощи. Тот оттолкнул руку пациента с помощью аптечки.

Потом бригада вернулась к своей машине и вызвала полицию. Благодаря Росгвардии местного жителя вывели из дома и в скорой доставили в специализированное лечебное учреждение.