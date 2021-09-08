Житель Владимирской области зарезал молодого любовника бывшей жены в день рождения дочери

Житель Ковровского района Владимирской области зарезал 22-летнего любовника своей бывшей гражданской жены. Мужчину удалось оперативно задержать. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 4 сентября. Мужчина планировал поздравить с днем рождения их общую дочь. Рядом с домом он встретил молодого человека и в порыве ревности нанес ему три удара ножом в шею. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый покинул место преступления, однако спустя 15 минут его удалось задержать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.