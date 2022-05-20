Житель Владимирской области зарезал друга-инвалида из--за разницы в музыкальных вкусах

Житель Кольчугино Владимирской области зарезал своего друга-инвалида из-за конфликта, который возник на фоне музыкальных вкусов. Мужчину приговорили к колонии строгого режима. Об этом сообщил «Царьград».

Как предполагают следователи, ситуация произошла в ноябре 2021 года. Знакомые распивали алкогольные напитки. В результате между ними завязался конфликт на фоне музыкальных предпочтений. Подсудимый заявил, что друг-инвалид, у которого были ампутированы ноги в районе голеней, начал его душить. Из-за этого он в попытках спастись ударил оппонента ножом четыре раза в грудь, шею и голову. Пострадавший погиб на месте.

В результате суд вынес следующий приговор: восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.