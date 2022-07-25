Житель Владимирской области сядет в тюрьму за шутку о взрыве

Житель города Кольчугино во Владимирской области стал фигурантом уголовного дела из-за ложного сообщения о взрыве. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 4 марта. Злоумышленник распивал алкоголь. В какой-то момент он решил позвонить в экстренную оперативную службу. Он рассказал дежурному МКУ «УГЗ Кольчугинского района» о том, что в ближайшее время якобы произойдет взрыв газа. На место происшествия прибыли спасатели, однако потенциальной угрозы не обнаружили.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Он полностью раскаялся. Суд приговорил его к году заключения.