Житель Владимирской области признался в краже кувшина и чучела

Полицейские рассказали, что дачники стали жаловаться на пропажу из домов имущества. Среди этих вещей оказались наручные часы, кувшин, компас, чучело животного и другие предметы периода СССР. Все они были созданы более 30-и лет назад.

Правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который сознался в содеянном. Он объяснил, что хотел собрать свою коллекцию. Он рассказал, что взламывал запорные устройства и выбивал оконные рамы. Нанесенный материальный ущерб оценивается в 8 600 рублей.

По словам стражей порядка, так как дело многоэпизодное, местный житель может не отделаться условным сроком. Ему грозит денежное наказание, а также до шести лет лишения свободы. В настоящий момент ведется следствие.