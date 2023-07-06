Криминал 06 июля 2023, 16:44 Житель Владимирской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и поджоге

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Суд рассмотрит дело жителя Владимирской области, который обвиняется в поджоге магазина и убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июне прошлого года обвиняемый поджег магазин приятеля, с которым накануне поссорился. На следующий день подсудимый отправился на берег водоема, там между ним и компанией отдыхающих произошел конфликт.

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В результате ссоры мужчина схватил нож и ударил человека в грудь, от полученных ранений потерпевший скончался в больнице.