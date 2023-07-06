06 июля 2023, 16:44
Житель Владимирской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и поджоге
Суд рассмотрит дело жителя Владимирской области, который обвиняется в поджоге магазина и убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным следствия, в июне прошлого года обвиняемый поджег магазин приятеля, с которым накануне поссорился. На следующий день подсудимый отправился на берег водоема, там между ним и компанией отдыхающих произошел конфликт.
Реклама
В результате ссоры мужчина схватил нож и ударил человека в грудь, от полученных ранений потерпевший скончался в больнице.
Преступления
Реклама
Реклама