Криминал 28 февраля 2023, 17:13 Житель Владимирской области пойдет под суд в Тольятти за перевозку наркотиков

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Жителя Владимирской области будут судить в Тольятти по факту покушения на сбыт наркотических препаратов. У злоумышленника обнаружили свыше 1,5 килограмма веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные прокуратуры Самарской области.

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Как установили следователи, преступление мужчина совершил в конце 2022 года. Он забрал из тайника вещества, которые хотел распространить в Самарской области. Однако злоумышленника остановили у поста дорожно-постовой службы «Зеленовка» на трассе М-5.