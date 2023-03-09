Криминал 09 марта 2023, 15:45 Житель Владимирской области ограбил 93-летнюю пенсионерку из-за игорных долгов

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Житель Александровского района Владимирской области ограбил 93-летнюю пенсионерку. Злоумышленник украл у пострадавшей 480 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УМВД по региону.

Как установили следователи, злоумышленник проживал у пенсионерки. Периодически он брал у нее деньги в долг — так он выяснил, где она хранит сбережения. В конце февраля злоумышленник похитил из тайника 480 тысяч рублей.

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Пострадавшая обратилась в полицию. Мужчину задержали. Выяснилось, что деньги он потратил на погашение игорных долгов. Кроме того, у задержанного обнаружили несколько доз наркотика. Против него возбудили уголовное дело.

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