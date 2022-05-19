Житель Владимирской области нанес более 100 ножевых ранений подростку, а затем расчленил труп
Мужчина жестоко расправился с 14-летним племянником жены во Владимирской области. Он более 100 раз ударил его ножом, а затем расчленил. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным следствия, у него возник конфликт с подростком. В итоге он напал на мальчика с ножом. Затем мужчина позвонил знакомому, который помог расчленить и вынести труп из дома.
Свою вину он признал. Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы, а его сообщнику — до двух.