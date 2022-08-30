Житель Владимирской области чуть не зарезал знакомого за аморальное поведение

Жителя Кольчугино Владимирской области приговорили к заключению за нападение своего приятеля. Мужчина накинулся на пострадавшего с ножом, чтобы проучить за аморальное поведение. Об этом сообщил «Царьград».

В мае мужчины начали распивать алкоголь в гостях у обвиняемого. В какой-то момент ему показалось, что гость ведет себя аморально. Тогда он схватил нож и два раза ударил приятеля. Пострадавшему удалось отбиться, он выжил.

Сотрудники полиции задержали хозяина квартиры. Мужчина признал вину. Кольчугинский городской суд назначил ему два года колонии общего режима.