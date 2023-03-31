Криминал 31 марта 2023, 17:22 Житель Владимира ударил ножом гостя за то, что тот съел его суп

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Житель Владимира ударил ножом друга, которого пригласил к себе на дачу. Причиной конфликта послужило то, что гость съел суп. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Владимирской области.

Мужчины распивали алкоголь в дачном доме нападавшего. Вечером мужчина приготовил суп, однако утром его не обнаружил. Ночью его съел гость. Этот поступок разозлил хозяина дома, из-за чего он схватил нож и ударил им гостя в живот. После нападавший самостоятельно позвонил в скорую помощь.

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Спустя время злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.