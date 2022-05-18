Житель Владимира получил срок за педофилию в Новом Уренгое

Суд приговорил жителя Владимира к шести годам тюрьмы. Он совращал детей в Новом Уренгое, а также изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК РФ по региону.

По данным следствия, он вел переписки сексуального характера с семью девочками младше 15 лет. Кроме того, мужчина оказался причастен к сексуальному насилию в отношении ребенка.

Экспертиза не выявила у него психических нарушении. Его приговорили к шести годам тюрьмы.