01 августа 2023, 18:00
Житель Владимира перерезал горло посетителю бара
В баре на улице Мира конфликт между двумя посетителями закончился убийством. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР региона.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 31 июля. Двое посетителей бара поссорились, завязалась драка. Тогда один из участников конфликта достал нож и перерезал оппоненту горло. От полученных травм мужчина погиб на месте.
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Полиция задержала подозреваемого. На данный момент решают вопрос о заключении его под стражу.
Убийства
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