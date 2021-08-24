Житель Вязников может получить 8 лет тюрьмы за использование фальшивой купюры

Мужчина из города Вязники (Владимирская область) попытался расплатиться поддельной купюрой. Он планировал приобрести алкоголь. Об этом сообщил «Царьград».

Поддельную пятитысячную купюру он взял у своего приятеля. Кассир поняла, что деньги являются поддельными, однако отдала их назад.

Затем подозреваемый направился в другой магазин и попытался приобрести алкоголь там. Кассирша приняла купюру и выдала мужчине сдачу — более 4000 рублей. Спустя время финансовую махинацию раскрыли.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Сбыт заведомо фальшивых денег». Ему грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.