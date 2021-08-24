facebook_pixel
    24 августа 2021, 01:28

    Житель Вязников может получить 8 лет тюрьмы за использование фальшивой купюры

    Арина Бобкова

    Мужчина из города Вязники (Владимирская область) попытался расплатиться поддельной купюрой. Он планировал приобрести алкоголь. Об этом сообщил «Царьград».

    Поддельную пятитысячную купюру он взял у своего приятеля. Кассир поняла, что деньги являются поддельными, однако отдала их назад.

    Затем подозреваемый направился в другой магазин и попытался приобрести алкоголь там. Кассирша приняла купюру и выдала мужчине сдачу — более 4000 рублей. Спустя время финансовую махинацию раскрыли.

    Против мужчины завели уголовное дело по статье «Сбыт заведомо фальшивых денег». Ему грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.