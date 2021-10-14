Житель Вичуги выстрелил в маленькую девочку

11-летняя девочка получила травмы в Вичуге. 64-летний местный житель выстрелил в нее из пневматического пистолета. Об этом сообщил «Царьград».

Полицейские задержали злоумышленника и возбудили против него уголовное дело по подозрению в хулиганстве с использованием оружия. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следователей, мужчине не понравилось, что в его дворе гуляли дети. Он высказал им словесные претензии, после чего дети покинули двор и ушли на ближайшую площадку. Подозреваемый взял оружие и направился в след за ними. Он направил на ребенка пистолет и сделал не менее двух выстрелов. Врачи диагностировали у девочки гематомы.