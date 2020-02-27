Житель Узбекистана изнасиловал 15-летнюю соотечественницу в Санкт-Петербурге
31-летний уроженец Узбекистана изнасиловал в Санкт-Петербурге 15-летнюю соотечественницу, угрожая ей ножом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Преступление произошло 29 января, однако отчим пострадавшей обратился в полицию только 26 февраля. Он сообщил, что подозреваемый находится на Невском проспекте. Отправленный наряд задержал 31-летнего не работающего гражданина Узбекистана.
В конце января он изнасиловал ученицу девятого класса, угрожая ей ножом. Девушка также является гражданской Узбекистана.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.