Житель Узбекистана изнасиловал 15-летнюю соотечественницу в Санкт-Петербурге

Преступление произошло 29 января, однако отчим пострадавшей обратился в полицию только 26 февраля. Он сообщил, что подозреваемый находится на Невском проспекте. Отправленный наряд задержал 31-летнего не работающего гражданина Узбекистана.

В конце января он изнасиловал ученицу девятого класса, угрожая ей ножом. Девушка также является гражданской Узбекистана.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.