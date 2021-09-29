Житель Урала завел Instagram дочери из-за дела о ее убийстве

Георгий Биртвелишвили из Нижнего Тагила открыл своей трехлетней дочери Instagram, чтобы дать знать следователям о том, что девочка жива. Ведь ранее из-за ее исчезновения было открыто дело об убийстве.

«Возбудили уголовное дело из-за того, что меня якобы не могут найти приставы, хотя я постоянно к ним являюсь. А ребенка не показываю [вживую], потому что его пытаются отобрать. Теперь я каждый день выставляю посты с Полиной, хочу предать эту историю огласке», — сказал мужчина сайтe E1.ru.

Представители управления СКР по Свердловской области заявили, что не будут комментировать ситуацию.

Между тем мама девочки — Анастасия Биртвелишвили — ранее рассказала, что ее экс-супруг скрывается с ребенком на Украине. Женщина сказала, что дочка считается без вести пропавшей, она находится в розыске. Также мама ребенка напомнила, что Георгия Биртвелишвили в 2020 году ограничили в родительских правах.

Анастасия и Георгий Биртвелишвили несколько лет назад переехали с Украины на Урал. Их дочь появилась на свет в 2018 году, спустя год муж и жена развелись. После этого девочка осталась с мамой, они уехали к родственникам в Белгородскую область. Там их нашел бывший глава семейства и забрал ребенка.

Служба судебных приставов Свердловской области в апреле 2021 года объявила трехлетнюю девочку в розыск, а 23 сентября было открыто уголовное дело по факту ее убийства. Официально ее местонахождение до сих пор не установлено.