Житель Урала прикончил мужчину и выбросил его тело в болото | 360°

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Житель Урала прикончил мужчину и выбросил его тело в болото

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Жителя Свердловской области заподозрили в убийстве своего подчиненного. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на управление СК РФ по Тюменской области.

Тело пострадавшего обнаружили в болоте в августе. Как предполагают следователи, убийство произошло в конце июля 2022 года неподалеку от деревни Второсалинская, написало РИА ФАН.

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Полицейские возбудили уголовное дело. В ходе расследования удалось установить, что к убийству причастен 35-летний бригадир, житель Свердловской области, передало VSE42.RU.

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Злоумышленник поссорился с 45-летним подчиненным. В ходе конфликта бригадир застрелил пострадавшего. После он утопил тело.

Убийства

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