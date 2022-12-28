Криминал 28 декабря 2022, 14:55 Житель Урала получил пожизненный срок за убийство женщины и двух детей

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В Кировграде суд вынес приговор местному жителю, который убил и сжег мать с двумя детьми-близнецами. Об этом написал сайт URA.RU.

Убийство произошло в ночь с 21 на 22 декабря. Женщина, познакомившись с мужчиной на автомойке, пригласила его к себе в гости. В какой-то момент между ними завязался конфликт. Мужчина нанес множество ударов хозяйке квартиры, изнасиловал и задушил ее, а затем убил ее детей-близнецов и поджег квартиру, сообщило ИА Nation News.

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Суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению. Известно, что ранее он был судим за убийство, грабеж, хищение транспорта и вымогательство.

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