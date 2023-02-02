Криминал

02 февраля 2023, 15:05

Житель Ульяновска получил 7 лет тюрьмы за перевод денег террористам

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Мужчина из Ульяновска получил семь лет лишения свободы за денежные переводы террористам «Исламского государства»*. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что местного жителя признали виновным в финансировании террористической деятельности.

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*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

Преступления

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